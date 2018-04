Gaza: 168 manifestanti feriti in scontri con esercito Quinto venerdì di proteste di massa a confine Striscia

(ANSAmed) - GAZA, 27 APR - Venticinque persone sono rimaste ferite oggi durante scontri sviluppatisi lungo la linea di demarcazione fra la striscia di Gaza e Israele, nel quinto venerdì consecutivo di proteste di massa. Lo ha riferito il portavoce del ministero della sanità di Gaza, Ashraf al-Qidra secondo cui 85 sono stati curati dagli ospedali e 83 medicati sul posto.



Secondo dati dell'Organizzazione per i diritti umani dell'Onu (Ocha) - che ha definito eccessivo l'uso della forza da parte di Israele - nelle quattro dimostrazioni precedenti a cui sono seguiti violenti scontri con l'esercito israeliano, sono stati uccisi 42 manifestanti e 5.511 sono rimasti feriti. Israele ha più volte ammonito, anche con volantini in arabo lanciati sulla Striscia, a non avvicinarsi alla barriera difensiva, a non tentare di danneggiarla e a non entrare nel territorio dello Stato ebraico.



Analoghe iniziative andranno avanti, ogni venerdì, fino al 15 maggio, giorno in cui i palestinesi ricordano la 'Nakba', la 'Catastrofe' della nascita dello stato di Israele. (ANSAmed).