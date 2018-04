Libano: via intitolata a San Francesco a Tripoli Cerimonia per 800 anni dei Francescani in Medio Oriente



successiva (ANSAmed) - BEIRUT, 27 APR - Una strada verrà intitolata a San Francesco d'Assisi durante una cerimonia in programma domani a Tripoli-El Mina, nel nord del Libano, nell'ambito delle celebrazione che si stanno svolgendo in tutto il mondo per l'ottocentesimo anniversario della presenza dei Francescani in Medio Oriente. Alla cerimonia, organizzata da Padre Quirico Calella, Superiore del convento di San Francesco, interverranno esponenti religiosi sia cristiani sia musulmani, autorità civili locali e italiane. Tra di loro, mons. Ivan Santus, incaricato d’affari della nunziatura apostolica, mons. Joseph Naffa’, vicario patriarcale di Bsharre e Zhgarta, Alam Eddin Abdel-Qader, Sindaco di El Mina, Malek Al Shaar, Gran Mufti di Tripoli, e Simona De Martino, consigliera dell'ambasciata italiana in Libano.



Le celebrazioni proseguiranno domenica 29 aprile nella chiesa di San Francesco presso l’omonimo convento, con una Messa solenne in lingua araba e inglese presieduta da Padre Calella accompagnato da altri sacerdoti. Alla Messa presenzierà anche il Sindaco di Assisi, Stefania Proietti, insieme all’assessore Veronica Cavallucci. (ANSAmed).





