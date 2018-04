Partita Marcia Solidarietà migranti Ventimiglia-Calais Arrivo nel nord della Francia previsto per il 7 luglio

(ANSAmed) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 30 APR - E' partita dal piazzale dell'ex dogana, a Ventimiglia, con arrivo a Breil, sul versante francese della val Roya, la prima tappa della marcia di solidarietà per i migranti verso Calais, nel nord della Francia, organizzata dall'associazione "L'Auberge des Migrants" (L'osteria dei migranti), in collegamento con i suoi partner di Calais e della val Roya. Presenti alcune decine di attivisti a questa tappa, che vuole segnare la partenza dal confine italo-francese. L'arrivo a destinazione è previsto per il prossimo 7 luglio.



L'iniziativa, si apprende dagli organizzatori, durerà circa 70 giorni, il necessario per consentire ai sostenitori dei migranti di attraversare la Francia a piedi percorrendo oltre 1.470 chilometri. La "marcia cittadina e solidale" ha tre obiettivi fondamentali: "Lottare contro il blocco alle frontiere, contro il reato di solidarietà e chiedere un'accoglienza migliore per i migranti", spiega il presidente dell'associazione, Francois Guennoc. Oggi sono una cinquantina a partire da Ventimiglia diretti a Breil-sur-Roya, prima tappa del viaggio. Presenti, fra gli altri, l'eurodeputato francese José Bové e l'ex vescovo di Evreux, famoso per le sue battaglie al fianco degli emarginati, Jacques Gaillot. La marcia si divide in sessanta tappe, della lunghezza media di 25 chilometri ciascuna.



Ogni partecipante iscritto versa un contributo di un euro per chilometro e una partecipazione di 10 euro, al giorno, come spese di vitto e alloggio e occasionalmente di trasporto. I partecipanti previsti per ciascuna tappa, vanno da un minimo di venti a un massimo di cinquanta, a cui si potranno unire sostenitori lungo il cammino.



"Emmanuel Macron è venuto una decina di giorni fa al Parlamento Europeo e ha lanciato un appello alla solidarietà tra europei. Ma come fa Macron a lanciare un simile appello, dopo che respinge (i migranti) sistematicamente verso l'Italia, quest'ultimo il Paese più colpito dai flussi migratori", ha detto l'europarlamentare Marie Christine Vergiat (Gauche européenne), presente al debutto della Marcia di Solidarietà Ventimiglia-Calais. "Contrariamente agli altri paesi dell'Unione europea che hanno chiesto di ristabilire le frontiere in ragione del movimento migratorio, non si è avuto alcun massiccio movimento migratorio verso la Francia - ha aggiunto -. E' un'eresia". (ANSAmed).