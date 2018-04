Siria: Sana, al via evacuazione quartieri Damasco sud Dopo accordo tra governo e miliziani Isis e altre sigle

(ANSAmed) - BEIRUT, 30 APR - E' tutto pronto a sud di Damasco per cominciare l'evacuazione di migliaia di miliziani dell'Isis e di gruppi armati anti-governativi asserragliati da tempo in quartieri periferici nella parte sud di Damasco, secondo quanto riferito poco fa da dall'agenzia governativa siriana Sana. La Sana afferma che i pullman sono pronti a caricare e a trasportare i miliziani dai quartieri di Yarmuk, Hajar al-Aswad, Babila, Beit Sahm e Yalda. I miliziani e i loro familiari saranno deportati nel nord e nel sud della Siria, rispettivamente a Idlib e a Daraa, in aree controllate di fatto dalla Turchia e dalla Giordania, due paesi che partecipano alla spartizione di fatto della Siria occidentale in accordo con Russia e Iran. Nel quadro dello stesso accordo, la Turchia ha anche acconsentito a evacuare circa 5mila tra civili e miliziani asserragliati in due enclave sciite e controllate dagli Hezbollah filo-iraniani nella regione di Idlib. (ANSAmed).