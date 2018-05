Libia: kamikaze contro commissione elettorale

(ANSAmed) - BENGASI, 2 MAG - Almeno 12 persone sono morte e altre 7 sono rimaste ferite oggi in seguito a un attacco suicida contro la sede dell'Alta Commissione elettorale libica a Ghout Al Shal, nella capitale Tripoli: lo ha detto il portavoce del ministero della Sanità Wedad Abu Niran. Il portavoce ha spiegato che un attentatore kamikaze si è fatto esplodere all'interno della sede mentre un gruppo di uomini armati ha dato fuco all'edificio. L'attacco per il momento non è stato rivendicato, ma secondo i media locali è presumibilmente riconducibile all'Isis.



Fonti dei media indicano che le vittime sono tre uomini della sicurezza, due kamikaze che si sono fatti saltare in aria dentro la sede (e non uno come ha riferito il portavoce del ministero) e un terzo kamikaze, ucciso dalle forze dell'ordine libiche prima che azionasse la sua cintura esplosiva. Altri media locali parlano di una decina di morti. (ANSAmed).