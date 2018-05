Migranti: privati francesi acquistano aereo per salvare vite

PARIGI - Due piloti francesi, Benoît Micolon e José Benavente, hanno acquistato un piccolo aereo da turismo (il Colibri MCR-4S) con l'intenzione di salvare le vite dei migranti nel Mediterraneo.



Dopo aver investito tutti i loro risparmi, 130.000 euro - i due uomini intendono effettuare delle missioni di ricognizione per individuare le imbarcazioni degli esiliati in pericolo al largo della Libia.



"C'è urgenza di assistere le navi Ong individuando i canotti e segnalandoli al tempo stesso all'Mrcc (Maritime Rescue Coordination Centre), l'organismo ufficiale italiano che gestisce i salvataggi" in mare, dice José Benavente, citato dal quotidiano Le Monde, che oggi dedica un ampio articolo all'iniziativa.



Benavente, 49 anni, e Micolon, 35 anni, hanno lasciato sabato scorso la Francia per raggiungere Malta, la base da cui effettueranno le loro ricognizioni di cui la prima è prevista per oggi. La loro ambizione è quella di diventare "gli occhi" del Mediterraneo.