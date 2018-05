Religioni:Roma,al via XI edizione premio per la Pace Ducci Fondazione assegna riconoscimento a Chaouki, Di Segni e Paglia

(ANSAmed) - ROMA, 2 MAG - Si terrà oggi pomeriggio a Roma, presso la sala conferenze del Centro islamico culturale d'Italia della Grande moschea, l'XI edizione del premio per la Pace organizzato dalla Fondazione Ducci. Il premio quest'anno verrà assegnato a tre importanti personalità del mondo religioso italiano e in particolare a Khaled Chaouki, presidente della Grande moschea di Roma; Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche in Italia e mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la Vita. Sempre nel pomeriggio, si terrà un incontro dal titolo, ''Le tre religioni abramitiche e la necessità di un confronto aperto'' che sarà moderato da Lucio Caracciolo, cui prenderà parte, fra gli altri, il sen. Giuseppe Pisanu. (ANSAmed).