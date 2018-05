Sindaco Amatrice in Catalogna, ringrazierà per solidarietà Pirozzi incontrerà comunità di Costa Brava e Bajo Ampurdan

(ANSAmed) - MADRID, 2 MAG - Una visita ai sindaci della Costa Brava e del Bajo Ampurdan, in Catalogna, per ringraziare i tanti gesti di solidarietà alla comunità di Amatrice, colpita dal terremoto del 24 agosto 2016. E' quella che ha in programma per i prossimi 8 e 9 maggio il primo cittadino di Amatrice, Sergio Pirozzi, organizzata dal vice consolato onorario d'Italia a Girona, che ne dà notizia. Il forte sisma, che colpì la zona centro-orientale dell'Italia, e in particolare il municipio che da' il nome alla pasta all'amatriciana, fu alla vigilia degli incontri gastronomici annuali, volti a valorizzate il patrimonio culinario. La Camera di Commercio d'Italia a Barcellona partecipò a una campagna solidale di raccolta di fondi, promossa in Italia dal blogger gastronomico Paolo Campana, che nel settembre 2016 coinvolse numerosi ristoranti in Catalogna, fra i quali 'La locanda di Nonna Flo', a Sant Feliu di Guixos (Girona). Con la sua visita, il sindaco di Amatrice intende ora dare un riconoscimento alla generosità e al sostegno dei cittadini del Bajo Ampurdan. Pirozzi incontrerà i colleghi di Sant Feliu de Gioxols, Carles Mota i Lopez, e di Sant Martí Vell, Robert Vilá; interverrà a una conferenza all'Università di Girona e parteciperá a diversi eventi gastronomici. (ANSAmed)