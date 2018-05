Cisgiordania: al via formazione donne sicurezza palestinese Inaugurato a Gerico dal Console generale Sokolowicz

(ANSAmed) - GERUSALEMME, 3 MAG - Si è aperto ieri a Gerico, in Cisgiordania, il ciclo di formazione per donne membri delle forze di sicurezza palestinesi, tenuto dai carabinieri della missione di formazione Miadit. A dare il via alla manifestazione è stato il Console Generale d'Italia a Gerusalemme, Fabio Sokolowicz, insieme ai Rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri della missione Miadit e a esponenti delle Forze di Sicurezza palestinesi. Il ciclo di formazione - si ricorda in un comunicato - è stato promosso su impulso del Consolato Generale a Gerusalemme, d'intesa e con il materiale supporto del Comando Generale dei carabinieri. Le questioni di genere - ha sottolineato Sokolowicz - costituiscono "uno dei settori prioritari della Cooperazione italiana in Palestina. Il modulo di addestramento per i membri donne delle forze di sicurezza palestinesi si inserisce in tale quadro, e si va ad aggiungere alle già numerose iniziative dell'Italia "a sostegno del rafforzamento del ruolo della donna".



A guidare le attività di formazione è una ufficiale dei Carabinieri, esperta di questioni di genere, che il Comando dell'Arma ha voluto inviare dal Centro di eccellenza per le unità di polizia di stabilità (Coespu). La Missione Miadit per la formazione delle forze di sicurezza palestinesi, attiva dal 2014, è stata rinnovata grazie a un'intesa siglata dal Comando Generale dei Carabinieri con le controparti palestinesi in occasione del III Comitato Ministeriale Congiunto, presieduto dai Ministri degli Esteri italiano e palestinese alla Farnesina il 9 novembre 2017. La Miadit Palestina, giunta all'ottavo ciclo di addestramento, ha formato dal 2014 ad oggi più di 1600 unità delle forze di sicurezza palestinese. (ANSAmed).