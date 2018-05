'Fares', canzone in Egitto per parlare pericoli migrazione Campagna sensibilizzazione su rischi viaggi irregolari

(ANSAmed) - ROMA, 3 MAG - L'Iom, il governo egiziano e l'Unicef hanno lanciato un nuovo brano musicale e un videoclip come parte della seconda campagna nazionale di sensibilizzazione che si concentra sui pericoli della migrazione irregolare. La canzone, dal titolo "Fares" (https://www.youtube.com/watch?v=67JuRAZ-tbI), è stata realizzata con il contributo dei famosi artisti egiziani Zap Tharwat e Ahmed Shiba.



L'Iom riferisce in una nota che il numero di giovani egiziani che migrano irregolarmente verso i Paesi europei, in particolare l'Italia e la Grecia, è aumentato drasticamente negli ultimi dieci anni a causa di molteplici fattori di spinta e attrazione.



Nel 2017, i minori migranti non accompagnati egiziani hanno raggiunto secondo posto tra tutte le nazionalità presenti nel territorio italiano, con un totale di 2.093 casi. "Questa è una canzone importante per sensibilizzare la popolazione giovanile egiziana sui pericoli della migrazione irregolare e della tratta di esseri umani", ha sottolineato Laurent De Boeck, capo della missione dell'Iom in Egitto. "È importante far sì che gli egiziani vedano l'Egitto come una soluzione, invece di considerare la migrazione come l'unica opportunità per risolvere i problemi".



L'Iom prevede che nei prossimi anni l'Egitto vedrà un aumento dei tassi di emigrazione (compresa la migrazione irregolare) dovuta alla rapida crescita demografica associata a un aumento della disoccupazione, a limitate opportunità di sostentamento e a opportunità di migrazione regolari sempre più limitate.



L'agenzia Onu per le migrazioni sottolinea che la campagna di sensibilizzazione deve essere seguita dall'attivazione di azioni nelle comunità dei sei governatorati con il maggior numero di partenze irregolari in tutto l'Egitto. Nella prima parte della campagna di sensibilizzazione, Iom Egitto ha realizzato un video con il calciatore egiziano Hazem Emam, per informare la popolazione sui pericoli dei viaggi migratori. Il video è stato inserito nella campagna sui social media nell'ambito dell'iniziativa "Aware Migrants", lanciata all'inizio dell'anno da Iom Italia. (ANSAmed).