Siria: curdi, al via offensiva contro Isis con governo Iraq Sostenuti da Usa

(ANSAmed) - BEIRUT, 3 MAG - I leader militari curdo-siriani sostenuti dalla Coalizione anti-Isis a guida Usa affermano che la nuova offensiva contro i jihadisti nell'est siriano sarà condotta in coordinamento con le forze governative irachene, dall'altro lato del confine. Citati dal sito di notizie curdo-siriano Hawar News, i miliziani curdo-siriani, espressione dell'ala locale del Pkk e che guidano le 'Forze democratiche siriane' appoggiate dalla Coalizione internazionale, sostengono che il contributo delle forze governative irachene oltre confine è determinante per contrastare l'Isis situato tra l'est dell'Eufrate e la regione irachena di Anbar. Ieri gli Stati Uniti avevano annunciato l'avvio della campagna militare per sconfiggere le sacche di resistenza dell'Isis tra l'est dell'Eufrate e l'Anbar iracheno. (ANSAmed).