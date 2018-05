Tunisia: al via tradizionale pellegrinaggio ebraico Ghriba Migliaia pellegrini e turisti sull'isola di Djerba

(ANSAmed) - TUNISI, 3 MAG - In un ambiente festivo, pur tra ingenti misure di sicurezza, ha preso il via ieri all'isola di Djerba il tradizionale pellegrinaggio degli ebrei all'antica sinagoga di Ghriba, con visite e festeggiamenti che si concluderanno il 6 maggio. Il ministro dell'Interno di Tunisi, Lotfi Brahem, recandosi sull'isola per supervisionare personalmente il dispositivo di sicurezza ha dichiarato che il successo del pellegrinaggio di una delle più antiche sinagoghe del mondo avrà ripercussioni importanti sulla stagione turistica del Paese. Il presidente del comitato organizzatore, Perez Trabelsi, ha annunciato l'arrivo di circa 6.000 pellegrini da tutto il mondo, in particolare da Francia, Israele, Italia, Marocco e Russia, per quello che è anche un evento, simbolo di una Tunisia plurale e tollerante, in grado di attirare molti turisti. Organizzato ogni anno il 33.mo giorno dalla Pasqua ebraica, questo rituale rappresenta il cuore delle tradizioni della comunità ebraica tunisina la quale, anche se molto ridotta in termini numerici, resta ben integrata all'interno della società. Ogni anno Djerba accoglie migliaia di ebrei, provenienti in gran parte da Israele ed Europa, e ciò si traduce anche in un contributo alle entrate turistiche della Tunisia. (ANSAmed).