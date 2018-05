Gastronomia, il 13 maggio in Italia è 'Domenica greca' Ambasciata promuove cucina ellenica con decine di ristoranti

(ANSAmed) - ROMA, 4 MAG - L'Ambasciata di Grecia a Roma promuove la gastronomia ellenica e lancia per il prossimo 13 maggio la "Domenica greca", una giornata per celebrare il cibo greco.



Si partecipa, fa sapere l'Ambasciata, "semplicemente mangiando alla greca! Potete recarvi in un ristorante greco o preparare qualcosa in casa o anche semplicemente dare un tocco greco ai vostri piatti". C'è una pagina Facebook per chi vuole partecipare: https://www.facebook.com/events/156783875162298/ dove cliccando su 'partecipo' si possono raccontare le proprie esperienze culinarie alla greca, dallo yogurt, alla moussaka, dall' ouzo con le olive, fino all'insalata greca e ai souvlaki, mettendo l'hashtag #domenicagreca sui social.



Sul sito dell'ambasciata (https://www.mfa.gr/italy/it/the-embassy/news/domenica-greca-il- 13-maggiocelebriamo- la-gastronomia-ellenica.html) ci sono i ristoranti, in tutta Italia, che aderiscono alla Giornata con offerte speciali. E per chi vuole fare una spesa greca, sullo stesso link ci sono offerte speciali per negozi ed e-shop di prodotti greci. (ANSAmed).