Soccorsero migranti in Egeo,3 pompieri sivigliani a giudizio Membri Ong Proem-Aid, arrestati nel 2016 per traffico di persone

(ANSAmed) - MADRID, 7 MAG - Tre vigili del fuoco sivigliani, volontari della Ong Proem-Aid, che parteciparono al salvataggio di migranti nell'Egeo durante la crisi umanitaria del 2016, saranno processati oggi nell'isola greca, accusati di traffico di persone. Si tratta di Manuel Blanco, Enrique Rodriguez e Julio Latorre, arrestati il 14 gennaio 2016 e rimessi in libertà, dopo alcuni giorni di detenzione, dietro pagamento di una cauzione di 5mila euro ciascuno. "Noi saremo sul banco degli imputati, ma questo è un processo che va oltre. Si stanno criminalizzando gli aiuti umanitari, si penalizza la solidarietà", ha dichiarato Manuel Blanco, in un'intervista radiofonica a media iberici, all'entrata nel palazzo di giustizia. I tre accusati di traffico di persone rischiano pene fino a 10 anni di carcere per ogni persona che hanno portato in salvo e aiutato a sbarcare sull'isola di Lesbo.



Tuttavia, al momento dell'arresto, la notte del 14 gennaio 2016, non c'erano migranti a bordo dell'imbarcazione della Ong, per cui i tre accusati denunciano "la vaghezza e l'indeterminatezza dell'accusa". Alcune decine di persone hanno inscenato una concentrazione di protesta, in segno di solidarietà con i vigili del fuoco, davanti alla sede municipale di Siviglia. (ANSAmed) XDP