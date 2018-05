Arabia Saudita: le donne potranno guidare dal 24 giugno

ROMA - Il Dipartimento Generale del Traffico dell'Arabia Saudita ha stabilito che le donne potranno guidare a partire dal 24 giugno. Lo riporta Al Arabiya.



"Sono stati stabiliti tutti i requisiti per le donne affinché possano iniziare a guidare nel Regno" ha dichiarato il Direttore Generale del Dipartimento Generale del Traffico saudita, Mohammed Al Bassami.



Attraverso un decreto reale emesso nel settembre del 2017, è stato rimosso il divieto per le donne di guidare l'automobile.



Diverse scuole di guida sono state aperte in cinque città dell'Arabia Saudita.