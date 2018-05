Migranti: Acquarius autorizzata a sbarcare in Italia

ROMA - Si sta per concludere l'odissea dei 105 migranti - attualmente a bordo di nave Acquarius di Sos Mediterranee e Msf, battente bandiera inglese - che da alcuni giorni attendono di approdare sulla terraferma: la Guardia costiera italiana, dopo ripetuti solleciti alle autorità britanniche e d'intesa col Viminale, ne ha autorizzato lo sbarco in un porto italiano. Dopo le operazioni di trasbordo su nave Aquarius, avvenute nella serata di ieri su autorizzazione della Centrale Operativa della Guardia Costiera italiana - sottolinea il comando generale delle Capitanerie di Porto - nave Acquarius ha comunicato di voler rimanere in area di operazioni sino alla serata di oggi, in considerazione del peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto nelle prossime ore.

Nel frattempo, prosegue la Guardia Costiera, "dopo i numerosi solleciti rivolti dall'Imrcc di Roma alle autorità inglesi, queste hanno risposto rappresentando l'urgenza della situazione a bordo e quindi la Guardia Costiera italiana, di concerto con il ministero degli Interni, ha deciso di indicare un luogo sicuro di sbarco".