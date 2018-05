Migranti: a Palermo la Settimana dedicata agli stranieri

PALERMO - Vincere il pregiudizio per costruire percorsi di inclusione e sfatare il concetto di straniero come altro da sé. È il senso della "Settimana dei migranti" che dal 14 al 20 maggio animerà Palermo con incontri, mostre, spettacoli, e attività per bambini. L'iniziativa, presentata oggi dall'arcivescovo Corrado Lorefice, dal sindaco Leoluca Orlando e voluta da Caritas, Arcidiocesi, Migrantes, Comune e ufficio missionario, unisce un cartello di associazioni di volontariato e comunità a sostegno dei migranti.

"Oggi rischiamo di innalzare muri e di far diventare più piccolo il nostro mondo, ma Gesù è stato il primo profugo dell'era cristiana. A Palermo convivono popoli diversi, segno di un dialogo che contraddistingue la vocazione di questa città a essere un luogo di incontro", ha detto Lorefice. Il programma è sul sito arcobalenodipopoli.it.

Tra le iniziative, un incontro sul futuro dei minori stranieri non accompagnati. "Ci sono scuole primarie dove si arriva al 60% dei minori stranieri, dobbiamo interrogarci su come ci siamo organizzati e approfondire soluzioni come affido familiare e tutoraggio", ha detto Sergio Natoli, responsabile ufficio Migrantes della diocesi di Palermo. "Avvieremo l'applicazione del modello Spraar anche ai minori stranieri per garantire una migliore accoglienza - ha annunciato Orlando - Dopodomani conferirò la cittadinanza onoraria a cento bambini i cui genitori non sono di Palermo e che rappresentano il futuro di questa città".