Montenegro: giornalista ferita a colpi d'arma da fuoco Attentato nella capitale Podgorica. Condanna ambasciata Usa

(ANSAmed) - BELGRADO, 9 MAG - Una giornalista montenegrina è stata ferita da colpi d'arma da fuoco sparati da uno sconosciuto che l'ha affrontata ieri sera davanti alla sua abitazione nella capitale Podgorica. Come riferiscono i media locali Olivera Lakic, redattrice del quotidiano Vijesti, e' stata raggiunta dai proiettili a una gamba, ed e' stata subito trasportata in ospedale. Secondo i medici le sue condizioni sono stabili e la donna non e' in pericolo di vita. Davanti all'ospedale si sono radunati in serata numerosi giornalisti in segno di solidarieta' con la collega. Sembra che l'uomo che le ha sparato sia fuggito con due complici. Sono in corso indagini di polizia e magistratura per individuare i responsabili dell'attentato, che e' stato condannato fra gli altri anche dall'ambasciata americana a Podgorica. (ANSAmed)