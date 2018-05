Siria: ong, 9 morti in attacco Israele di ieri sera 'Potrebbero essere guardie Iran o miliziani fedeli a Teheran'

(ANSAmed) - ROMA, 9 MAG - Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani i missili israeliani diretti ieri sera nella campagna di Kisweh, a sud di Damasco, avrebbero colpito depositi e piattaforme missilistiche e ucciso almeno nove persone, che per l'ong con base a Londra potrebbero essere guardie iraniane rivoluzionarie o miliziani fedeli a Teheran. Ieri sera l'agenzia di stampa ufficiale siriana, la Sana, sosteneva che l'attacco avrebbe provocato soltanto danni materiali. Il bombardamento avrebbe provocato anche un certo numero di feriti, alcuni dei quali gravi, sostiene ancora l'Osservatorio siriano per i diritti umani, ong vicina all'opposizione al regime di Bashar al-Assad. Ieri la tv siriana, riferendo dei raid israeliani, aveva sottolineato che la difesa anti-aerea ha distrutto due missili. (ANSAmed).