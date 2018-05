Yemen: media, missile Houthi intercettato su Riad

BEIRUT - Un missile balistico lanciato dai ribelli yemeniti Houthi filo-iraniani è stato intercettato mentre era diretto sulla capitale saudita Riad. Lo riferiscono media sauditi, tra cui il sito del quotidiano Arab News.

Per il momento non c'è alcun commento da parte degli stessi Houthi. Successivamente la televisione Al Massirah degli Houthi ha confermato il lancio non di uno ma di diversi missili verso la capitale saudita.

I missili, aggiunge l'emittente, citata dalla televisione panaraba saudita Al Arabiya, erano diretti verso "bersagli economici" non meglio specificati. Negli ultimi mesi le forze dei ribelli sciiti yemeniti hanno lanciato più volte missili contro l'Arabia Saudita, compresa Riad, che sono stati regolarmente intercettati dai sistemi di difesa.