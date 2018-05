Siria: ong, almeno 23 uccisi nei raid israeliani Mosca, Israele ha lanciato 70 missili

(ANSAmed) - BEIRUT, 10 MAG - Sono almeno 23 le persone uccise nei raid israeliani compiuti la notte scorsa in Siria contro obiettivi iraniani, secondo quanto afferma l'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus). L'ong, che ha sede in Gran Bretagna, dispone di una vasta rete di informatori in Siria.



Intanto, il ministero della Difesa russo fa sapere che Israele ha lanciato circa 70 missili nell'attacco. Secondo il ministero "nell'attacco sono stati usati 28 jet israeliani F15 ed F16, che hanno lanciato contro diverse zone della Siria circa 60 missili aria-terra, inoltre - sempre secondo Mosca - dal territorio israeliano sono stati lanciati oltre dieci missili tattici terra-terra".



I raid - secondo il ministero - hanno preso di mira luoghi dove sono dislocate truppe iraniane nonché posizioni con mezzi di difesa antiaerea della Siria vicino Damasco. (ANSAmed).