Gaza: fonti palestinesi, due uccisi a confine con Israele Esercito israeliano, 5000 prendono parte a 'tumulti violenti'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 MAG - Due manifestanti palestinesi sono stati uccisi negli scontri con l'esercito israeliano lungo la barriera difensiva tra Gaza e lo stato ebraico. Secondo l'agenzia palestinese Wafa, che cita fonti mediche della Striscia, un uomo, Jaber Salem Abu Mustafa (40 anni) "è stato colpito al petto dall'occupazione" a est di Khan Yunis nel sud di Gaza. Secondo l'agenzia Maan secondo l'altro palestinese è stato ucciso a Jabaliya nel nord della Striscia. La stessa fonte parla di 167 feriti.



Cinquemila palestinesi stanno prendendo parte oggi a "tumulti violenti" in cinque diversi punti lungo il confine fra Gaza ed Israele. Lo riferisce il portavoce militare israeliano secondo cui i dimostranti bruciano pneumatici, lanciano sassi contro i recinti di confine e verso i militari e ricorrono ad aquiloni incendiari per appiccare il fuoco nei vicini campi agricoli israeliani. I soldati ricorrono a mezzi di dispersione ed aprono il fuoco secondo le regole di ingaggio, ha precisato il portavoce. L'esercito israeliano - ha sottolineato il portavoce - non consentirà che siano danneggiate le infrastrutture di sicurezza sul confine e continuerà ad assicurare l'incolumità degli israeliani che vivono a ridosso della Striscia di Gaza.(ANSAmed).