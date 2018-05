Spagna: smantellata una rete di trafficanti di migranti Forniva contratti di lavoro illegali, 16 arresti vicino Granada

(ANSAmed) - MADRID, 11 MAG - Un'organizzazione dedita al traffico di migranti, che usava documentazione falsa per procacciare contratti di lavoro fraudolenti, è stata smantellata dalla guardia civile spagnola sulla costa di Granada (Andalusia). Sedici persone, in prevalenza di nazionalità marocchina, sono state arrestate nei comuni di Albuñol, Motril e La Mamora, in provincia di Granada, con l'accusa di far parte della rete dedita al traffico di persone, che operava in varie città della penisola. L'inchiesta è partita dalla città di Segovia (Madrid), secondo quanto ha confermato il viceprefetto di Granada, Francisco Fuentes, citato dai media iberici.



L'organizzazione captava migranti, che faceva sbarcare clandestinamente sulle coste andaluse e ai quali forniva documenti falsi, per favorire contratti di lavoro illegali con imprenditori nella penisola iberica. (ANSAmed)