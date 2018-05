Gaza: Israele, aviazione ha colpito 5 obiettivi Hamas Militari Israele, 'risposta a violenze a barriera confine'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 MAG - Un aereo da combattimento israeliano ha colpito oggi cinque "obiettivi terroristici di Hamas" in un campo di addestramento nel nord della Striscia di Gaza. Lo ha reso noto un portavoce militare confermando informazioni giunte in precedenza da Gaza. "L'attacco - ha spiegato - è stato condotto in reazione alle violenze condotte nelle ultime ore da Hamas lungo la barriera di sicurezza" al confine fra Gaza ed Israele. Secondo il portavoce 40 mila palestinesi hanno partecipato finora ai disordini in 13 punti di attrito. (ANSAmed).