Marocco, Ramadan: arriva numero antifrode per i consumatori Durante mese sacro, merce scaduta o contraffatta sugli scaffali

(ANSAmed) - RABAT, 14 MAG - Stop alle frodi. Per tutto il mese di Ramadan il numero '5757' è dedicato ai reclami dei consumatori. Per la prima volta in Marocco, al prezzo di una telefonata verso un fisso, si potranno segnalare alimenti scaduti o mal conservati, aumenti repentini di prezzo, concorrenza sleale e presunte frodi, alimentari soprattutto, molto frequenti durante il mese sacro del digiuno. Istituito dal Ministero dell'Interno, il numero di emergenza è collegato a un ufficio della prefettura di zona e farà scattare i controlli in tutte le regioni. Operativo dal 15 maggio, dalle 9 alle 18, è destinato alla tutela del consumatore, proprio in un momento in cui i consumatori alzano la voce con un boicottaggio che dura da una ventina di giorni e prende di mira acqua, latte e benzina aumentati all'improvviso a ridosso del Ramadan. (ANSAmed)