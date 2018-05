Tunisi:manifestazione in favore diritti immigrati stranieri Chiesta ratifica Convenzione Onu protezione lavoratori migranti

(ANSAmed) - TUNISI, 14 MAG - Hanno sfilato nel centro della capitale per sostenere i diritti degli immigrati stranieri in Tunisia e per chiedere adeguate norme giuridiche a loro protezione. La marcia pacifica è stata organizzata da un gruppo di associazioni quali il Forum tunisino per i diritti economico e sociali (Ftdes), l'Association pour le leadership et le développement en Afrique (Alda), l'Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie (Aesat) e l'Association " Afrique intelligente en Tunisie", "per denunciare la situazione precaria che vive l'immigrato africano in Tunisia", ha dichiarato Ramdhan Ben Amor, incaricato del dossier della migrazione e l'informazione del Ftdes, precisando che i manifestanti chiedono la ratifica da parte della Tunisia della Convenzione Onu sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie oltre alla messa in atto di un quadro giuridico e istituzionale che garantisca i diritti degli immigrati in Tunisia. (ANSAmed)