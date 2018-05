Spiderman Marocco sfida agenti su tetti Rabat,video è virale

RABAT - Ha 23 anni ed è considerato lo Spiderman del Marocco. Scala i grattacieli di Rabat, sua città natale, o di Tangeri e cammina a testa in giù sulle gru dei palazzi in costruzione. Telecamera al collo, Khalid Tenni registra le passeggiate sul vuoto che considera "allenamenti per chi non ha bisogno di palestre". Tutte riprese ad alto tasso adrenalinico che poi posta sul proprio canale Youtube (https://youtu.be/dqbYUjtzRT4) con quasi 9 mila iscritti.



L'ultima prodezza è stata interrotta dalle guardie di sicurezza dell'immobile. Due uomini in divisa credono sia un ladro e compaiono all'improvviso sul tetto dal quale l'atleta aveva deciso di fare esercizi da equilibrista. "Cosa vuoi dimostrare? Che sei capace di buttarti giù?". Il giovane ascolta i due agenti, poi con un guizzo li beffa. E il video in meno di un giorno fa il pieno di visualizzazioni: oltre 4 mila nelle prime 20 ore. Khalid non smette di ripetere: "Posso sembrare uno che fa cose pericolose, per me questo è soltanto un gioco che mi aiuta a tenere sveglio il cervello mentre mi alleno". (ANSAmed)