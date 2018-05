Gaza: dopo spari, esercito Israele colpisce Hamas Lo ha detto il portavoce militare

(ANSAmed) - TEL AVIV, 16 MAG - In risposta al fuoco aperto da Gaza verso forze israeliane, l'esercito dello stato ebraico ha colpito con un tank una postazione militare di Hamas nella Striscia. Lo ha detto il portavoce militare israeliano spiegando che non ci sono feriti tra i soldati. Non si hanno al momento notizie su vittime a Gaza. (ANSAmed).