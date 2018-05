Islam, domani inizia il mese sacro del Ramadan

ROMA - Il Ramadan il sacro mese di digiuno per tutti i musulmani, comincia domani, 17 maggio.



Per l'Italia la notizia è stata annunciata dal Centro islamico culturale d'Italia, noto come la grande moschea di Roma. E' quanto si legge in un comunicato del centro islamico di Monte Antenne, diretto dal segretario generale, Abdellah Redouane. Il Ramadan è il nono mese del calendario lunare è inizierà domani in Italia in base al mancato avvistamento della luna nuova durante il controllo effettuato ieri sera dall'imam della Grande moschea di Roma, Saleh Ramadan e dagli esperti del centro religioso. Anche quest'anno il Centro islamico culturale d'Italia organizzerà una serie di attività culturali e religiose per speciali per questo mese come la preghiera serale e la rottura del digiuno comunitaria dopo il tramonto. Anche l'Arabia Saudita e altri Paesi del Golfo hanno annunciato che inizieranno domani il mese del digiuno che rappresenta uno dei cinque pilastri dell'Islam.