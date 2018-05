Francia: sventato attentato, arrestati due egiziani Ministro interno, avevano istruzioni per veleno di ricino

(ANSAmed) - PARIGI, 18 MAG - Un nuovo attentato è stato sventato in Francia con l'arresto di due fratelli egiziani: lo ha annunciato questa mattina alla tv BFM il ministro dell'Interno, Gerard Gollomb.



I due, ha detto il ministro, erano in possesso delle istruzioni per la fabbricazione di veleno di ricino.



I due fratelli "di origine egiziana" - ha detto Collomb - sono stati arrestati mentre "si apprestavano a commettere un attentato, o con il ricino, un veleno potentissimo, o con dell'esplosivo".



"Seguiamo un certo numero di persone sui social network - ha spiegato il ministro - e succede che questi erano su Telegram (una piattaforma di messaggi criptati, ndr). Abbiamo potuto individuarli, scoprire questo progetto di attentato e arrestarli".(ANSAmed).