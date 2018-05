Siria: 'forti esplosioni' vicino base a sud di Damasco

TEL AVIV - "Forti esplosioni" sono stati avvertiti nei pressi del villaggio di Najha a sud di Damasco, non lontano dall'aeroporto internazionale. Lo riferisce Sky News in arabo, ripreso dai media israeliani, che cita fonti locali secondo le quali le esplosioni sono avvenute vicino una "struttura iraniana" usata come quartier generale per la cyber guerra. Non ci sono al momento altre informazioni.