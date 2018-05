Migranti: 10.808 sbarcati nel 2018, -79% rispetto al 2017 Dati Viminale, da luglio ad oggi 115.315 arrivi in meno

(ANSAmed) - ROMA, 24 MAG - Continua per l'undicesimo mese consecutivo il calo degli sbarchi di migranti. Ad oggi - indicano i dati del Viminale quando è ormai vicino il passaggio di consegne tra il ministro Marco Minniti ed il successore targato Governo M5S-Lega - ne sono arrivati 10.808 nel 2018, contro i 50.524 dello stesso periodo del 2017 (-79%). Dall'1 luglio scorso si registrano 46.423 sbarchi, 115.315 in meno rispetto al periodo luglio 2016-maggio 2017.



A maggio, finora, sono arrivate via mare 1.314 persone, il 90% in meno del maggio 2017. Se si fa riferimento a quelli provenienti dalla Libia la diminuzione è ancora più consistente: -97% e cioè 443 sbarcati rispetto ai 12.753 del maggio 2017.(ANSAmed).