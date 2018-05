Med: Dialogo e pace, convegno 'Multaqa' ad Agrigento Da oggi al 27/5 confronto tra le grandi religioni monoteiste

(ANSAmed) - AGRIGENTO, 25 MAG - Per tre giorni, da oggi al 27 maggio, Agrigento ospiterà un convegno che riunirà studiosi, politici, economisti, storici per un confronto su diversità culturale, pace, umanità, etica. Il convegno 'Mediterraneo di civiltà e di pace' è organizzato da Civita Sicilia e promosso dalla fondazione Terzo Pilastro in collaborazione con il Centro mediterraneo dell'Unesco di Valencia e con il patrocinio dell'assessorato regionale ai Beni culturali. L'occasione è il ventennale di 'Multaqa', dall'arabo 'incontro aperto e amichevole', conferenza internazionale del Mediterraneo nella quale sono rappresentati filoni del pensiero islamico, dell'ebraismo e del cristianesimo. "Questo confronto - dice Emmanuele Emanuele presidente di Terzo Pilastro - porta come essenza aggregativa il concetto di pace e dialogo tra le culture e le religioni del Mediterraneo.



Nessuna 'palestra', più di quella del Mediterraneo, può mantenere viva la speranza della buona volontà tra gli uomini e del concetto di pace". (ANSAmed).