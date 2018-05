Migranti: Spagna, presunti abusi su lavoratrici stagionali Presentata denuncia in Procura dalla Giunta dell'Andalusia

(di Paola Del Vecchio) (ANSAmed) - MADRID, 25 MAG - Sfruttamento e violenza sessuale, l'ombra lunga degli abusi sulle lavoratrici stagionali immigrate impiegate nella raccolta delle fragole a Huelva, in Andalusia, ma anche in Marocco e in Italia. "Non è più una leggenda urbana, ma una realtà che abbiamo deciso di denunciare in Procura perché sia aperta un'inchiesta".



Così l'assessore alla Giustizia della Giunta dell'Andalusia, Rosa Aguilar, ha annunciato di essersi rivolta all'autorità giudiziaria, dopo una riunione con i sindacati e le organizzazioni sociali che lavorano con le immigrate. Almeno un caso di abusi sessuali è contenuto nell'esposto della Giunta a guida socialista che ha attivato una campagna perché le vittime denuncino e ha reclamato una maggiore vigilanza e ispezioni al ministero del Lavoro. Oltre 18mila donne, tutte di nazionalità marocchina e rumena, arrivano nella provincia di Huelva per la raccolta nelle serre, un mare bianco di plastica che copre il paesaggio andaluso, da Huelva a Palos de la Frontera, dove si producono oltre 300.000 tonnellate di fragole l'anno. Nel 2017, la Spagna ha esportato il così detto 'oro rosso' per circa 600 milioni di euro. L'iniziativa giudiziaria prende le mosse da un'inchiesta giornalistica della rivista tedesca Correctiv e BuzzFeed News, in cui 28 lavoratrici stagionali di Spagna, Marocco e Italia hanno denunciato vessazioni, abusi sessuali e violenze da parte dei propri supervisori. Le oltre 100 donne intervistate nei tre Paesi hanno affermato di aver sofferto aggressioni verbali, insulti e umiliazioni durante lo svolgimento del lavoro.



L'inchiesta raccoglie la testimonianza di Kalima, (nome di fantasia) una donna marocchina diPalos de la Frontera, che racconta di essere stata violentata dal suo supervisore in maniera ripetuta fra marzo e aprile 2017. Costretta, assieme ad altre compagne, ad avere rapporti sessuali, con la minaccia, in caso di rifiuto, di essere 'castigata'. Un'altra immigrata, Sabiha, denuncia il trattamento "crudele e inumano" del suo supervisore, che "spesso non ci lascia fare la doccia per una settimana" e il trattamento vessatorio perché "non parliamo lo spagnolo". Kelima ha denunciato l'aggressore ed attualmente è ospitata in una centro di accoglienza per sole donne. Ma le denunce alla polizia sono una minoranza, per il timore di perdere il lavoro, e finora nessuno degli aggressori è stato condannato. Per non parlare dei casi di aborto segnalati. "Il tasso di aborti a Palos de la Frontera è molto alto e la maggioranza delle donne che si sottopone all'interruzione di gravidanza sono immigrate". Dei 185 aborti registrati nel 2016, il 90% ha riguardato lavoratrici immigrate, secondo quanto afferma Josefa Mora Gomez, un'assistente sociale che lavora nel locale centro sanitario, citata nel reportage. Una parte dell'inchiesta è centrata in Puglia dove circa 40.000 lavoratrici stagionali italiane e 18.000 immigrate di nazionalità straniera "vengono sfruttate", secondo fonti del sindacato italiano Flai-Cgil. Le lavoratrici, impegnate per "12 ore al giorno" guadagnano fra i 25 e i 30 euro e, oltre "alla discriminazione lavorativa, soffrono intimidazioni sessuali", si legge ancora nel reportage.(ANSAmed).