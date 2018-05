Italia-Tunisia: Università di Siena incontra la Tunisia 30-31/5 due giornate dedicate alla Costituzione Paese maghrebino

(ANSAmed) - ROMA, 28 MAG - L'Università di Siena incontra la Tunisia. Il 30 e 31 maggio prossimi, infatti, l'ateneo toscano, dedicherà al Paese maghrebino e alla sua recente Costituzione una serie di incontri. Il primo, il 30 maggio ore 11.00, dal titolo 'Un ponte sul Mediterraneo. Il programma Erasmus Plus Siena-Tunisia'', vedrà la partecipazione, fra gli altri, dell'ambasciatore tunisino in Italia, Moez Sinaoui, e del rettore Francesco Frati. L'incontro sarà anche l'occasione per presentare il programma Erasmus Plus International Credit Mobility, finanziato nel 2017 dall'Unione europea, che permette la mobilità di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo tra l'Ateneo senese e le università tunisine di Tunis-Carthage e di Sousse, concretizzando in questo modo lo scambio di ricerca, di didattica e culturale. Nel pomeriggio del 30 maggio e nella mattina del 31 proseguiranno le giornate di studio sulla nuova Costituzione tunisina, nell'ambito del progetto Galileo 2016/2017, finanziato nel 2016 dall'Università Italo-Francese, con la partecipazione di esperti italiani e francesi. A organizzare le due giornate, il Gruppo di ricerca e formazione sul diritto pubblico, europeo e comparato - DIPEC.



