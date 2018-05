Progetto Mediterranea riparte da Trapani

ROMA - Progetto Mediterranea, la spedizione culturale e scientifica a vela partita nel 2014 per il giro del Mediterraneo e del Mar Nero, è salpata dalla Lega Navale di Trapani con rotta su Lisbona. Sabato, alla vigilia della partenza, la barca di Progetto Mediterranea è stata il palcoscenico delle danze di una compagnia di ballerini del Mediterraneo, del progetto "Tutti dallo stesso mare - Migrarti 2018" di InScena, Cooperativa Liberi Tutti di Partinico, Aindartes per SiciliaArte e Progetto Mediterranea, per poi trasformarsi in cucina galleggiante con le sorelle Maria e Giovanna Guccione, chef di Favignana. Linea Blu, intanto, il più popolare e longevo programma di Rai 1 dedicato al mare, ha seguito con Donatella Bianchi i preparativi dell'impresa nautica e la partenza ufficiale di questo quarto anno di navigazione. Prima tappa, le Egadi.



Progetto Mediterranea, ideato dallo scrittore e marinaio Simone Perotti, è salpata da Messolongi (Grecia) nel 2013 per i Balcani risalendo l'Adriatico tra Grecia, Albania, Montenegro, Croazia, Bosnia, Istria in una sorta di "riscaldamento" prima della partenza ufficiale da San Benedetto del Tronto nel 2014.



Da allora ha navigato per 12.000 miglia toccando l'Italia orientale fino a Otranto, poi la Grecia, i Dardanelli, il Mare di Marmara, fino a Istambul, al Bosforo, per tutto il Mar Nero raggiungendo la Georgia, la Romania, la Bulgaria, l'intera costa settentrionale della Turchia per poi rientrare in Mediterraneo lungo l'Anatolia occidentale, continentale e insulare, Rodi, Cipro, fino al Libano, a Beirut, Israele da Haifa a Tel-Aviv, e poi di nuovo verso occidente tagliando in due tutto il Mediterraneo orientale fino a ritornare nel sud Italia tra Lampedusa, Pantelleria, Linosa, la costa sud della Sicilia e fino a Trapani. Sulla prua, dai ieri, l'imbarcazione Mediterranea ha Sardegna, Corsica, Francia, Spagna, Gibilterra per arrivare a Lisbona a metà settembre. Da Lisbona, il prossimo anno, navigherà per Rabat, Tangeri, tutto il Maghreb marocchino, algerino, tunisino, per poi risalire il Tirreno da Trapani alla Calabria, le isole e fino a Genova, dove concluderà la sua spedizione il 12 ottobre del 2019.



L'obiettivo di Simone Perotti e dell'equipaggio dei 52 "argonauti" di Progetto Mediterranea, è incontrare il Mediterraneo, intervistare scrittori, intellettuali, artisti per ascoltare le migliori idee del "Settimo Continente", che l'ideatore e i suoi compagni di viaggio considerano un'area "omogenea per la ricchezza delle sue diversità". Il progetto svolge anche attività di ricerca scientifica captando campioni di plancton, microplastiche e mettendo l'imbarcazione a disposizione della scienza applicata al mare. "Il Mediterraneo è un continente straordinario, ricco, ma minacciato" ha dichiarato Simone Perotti "Sta a noi conoscerlo, prima di tutto, prendercene cura, stimolare la crescita delle sue idee migliori, e poi unirlo". (ANSAmed).