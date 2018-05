Migranti: evacuazione del più grande campo di Parigi Persone verranno alloggiate in una ventina di siti

(ANSAmed) - PARIGI, 30 MAG - Le forze dell'ordine hanno lanciato questa mattina l'operazione di evacuazione del più grande campo migranti di Parigi, dove vivono circa 1.700 persone, attorno al Bassin de la Villette, uno dei canali che attraversano la capitale, nel 19/o arrondissement.



L'operazione è cominciata poco dopo le 6 nel campo "Millenaire", al culmine di una battaglia politica che ha visto opposti il governo e il Comune di Parigi.



L'evacuazione, la 35/a organizzata a Parigi in tre anni, "porterà ad alloggiare temporaneamente le persone coinvolte in una ventina di siti della capitale e dintorni", ha annunciato in un comunicato il ministro dell'Interno, Gerard Collomb.



Attorno alle 9, l'operazione di sgombero è terminata e sono cominciate le procedure di ripulitura del sito. "Penso che avremmo potuto evitare di aspettare quattro mesi per mettere al riparo queste persone", ha commentato la sindaca Anne Hidalgo, ormai ai ferri corti con il ministro Collomb sul tema degli sgomberi.



Era stata proprio la sindaca, da tempo, a chiedere l'evacuazione e il trasferimento dei migranti in luoghi adatti.



Collomb ha dato disposizione per la preparazione di 780 posti letto a Parigi città, ai quali si aggiungeranno spazi requisiti in scuole e palestre. Durante una prima fase, la situazione dei migranti sarà passata al vaglio, uno per uno. Poi saranno riorientati verso i vari centri di accoglienza sul territorio per cominciare le procedure di richiesta d'asilo o per scegliere di lasciare tali strutture. Gli altri due campi che ancora ci sono a Parigi verranno evacuati "appena possibile, forse la settimana prossima" ha annunciato il prefetto di Parigi, Michel Cadot. Si tratta di quello del Canal Saint-Martin, dove vivono 800 migranti, e quello della porte de la Chapelle, dove sono insediate fra le 300 e le 400 persone.(ANSAmed).