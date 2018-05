Francia: un Gratta e Vinci per salvare castelli e monumenti

PARIGI - 'Mission Patrimoine', missione patrimonio: in Francia arriva il 'Lotto del patrimonio' per salvare i monumenti a rischio. A caccia di risparmi per risanare il bilancio pubblico, il presidente, Emmanuel Macron, presenta oggi l'iniziativa al castello Voltaire di Ferney, simbolo di tolleranza e Illuminismo al confine franco-svizzero, che è stato appena restaurato per 9 milioni di euro e aprirà le porte al pubblico nel fine settimana.



Ideato dal giornalista star della divulgazione in tv, Stéphane Béarn, una sorta di Piero Angela francese, il 'Lotto del Patrimonio', a cui si accompagna anche uno specifico 'Gratta e Vinci', ambisce a finanziare le spese di ristrutturazione di quei monumenti che i comuni non riescono ad addossarsi da soli.



In totale, sono 18 i luoghi 'emblematici' (religiosi, industriali, architettonici o monumentali) che verranno sostenuti in modo prioritario. Tra i siti, anche una fortezza ottocentesca, una minuscola isola bretone, la casa dello scrittore Aimé Césaire in Martinica e un acquedotto romano nell'ovest della Francia.



Prevista anche una lotteria con biglietti a 15 euro che verrà organizzata in occasione delle Giornate del Patrimonio, a settembre.



Il governo di Parigi stima introiti tra i 15 e i 20 milioni di euro, tutti a beneficio di un fondo specifico sul 'Patrimonio in pericolo'. Questa sera, Macron riceverà all'Eliseo i rappresentanti dei 269 progetti selezionati e altri attori impegnati nella difesa del patrimonio. (ANSAmed).