Gaza: prevista nuova manifestazione al confine con Israele Nell'ambito della 'Marcia del Ritorno'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 1 GIU - La Commissione per 'La Marcia del grande ritorno' ha chiamato i cittadini della Striscia a partecipare ad una manifestazione intitolata 'Da Gaza a Haifa..



unità di sangue e destino' prevista oggi della parte est del confine con Israele. Lo riferisce la stampa palestinese aggiungendo che un'analoga dimostrazione è in programma stasera ad Haifa, nel nord dello stato ebraico. Un ufficiale superiore dell'esercito israeliano del Comando Sud, citato dai media, ha detto che il protocollo dei militari rimane lo stesso e che non sarà consentito ai manifestanti di avvicinarsi ai reticolati di frontiera e di passare il confine.



L'altro ieri è stata raggiunta una tacita intesa tra Hamas e lo stato ebraico - mediata dall'Egitto - che ha riportato la calma sul confine dopo la pioggia di razzi lanciati da Gaza su Israele e i raid di risposta sulla Striscia dell'aviazione israeliana.



(ANSAmed).