Libano: ad algerino, egiziana e iracheno Premio Samir Kassir Assegnato ogni anno da Ue per libertà di stampa

(ANSAmed) - BEIRUT, 1 GIU - Sono un giornalista algerino, una egiziana e uno iracheno i vincitori di quest'anno del Premio Samir Kassir per la libertà di stampa, assegnato dall'Unione europea. La cerimonia di premiazione si è svolta a Beirut nel 13/o anniversario dell'uccisione nella capitale libanese del giornalista Samir Kassir. All'iniziativa collabora la fondazione che porta il suo nome. Miloud Yabrir, algerino, un medico di 34 anni ma anche giornalista specializzato in temi culturali, è stato premiato per la sezione giornalismo d'opinione per un pezzo pubblicato su New Arab. Per il giornalismo investigativo è stata premiata l'egiziana Asmaa Shalaby, di 28 anni, del quotidiano Yom7. Nella sezione audiovisivi il vincitore è Asaad Zalzali, iracheno di 34 anni, generale manager dell'agenzia Maraya Media. Il premio assegnato in ciascuna delle tre categorie è di 10.000 dollari. Organizzato fin dal 2006 e finanziato dall'Unione europea, il Premio Samir Kassir è destinato a giornalisti che si siano distinti per il loro impegno a favore dei diritti umani e della democrazia. La competizione è riservata a giornalisti di Paesi del Nord Africa, Medio Oriente e del Golfo.



Intervenendo alla cerimonia di premiazione, l'ambasciatrice della Ue in Libano, Christina Lassen, ha sottolineato l'importanza della libertà di stampa non solo come diritto umano fondamentale: "Siamo convinti - ha affermato - che ogni società per prosperare ha bisogno di giornalisti professionali, con talento e coraggiosi come voi". (ANSAmed).