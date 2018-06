Giordania: sindacati indicono sciopero generale

(ANSAmed) - AMMAN, 5 GIU - I leader dei sindacati giordani hanno indetto uno sciopero generale domani in tutto il Paese, mentre continuano, anche dopo la rimozione del primo ministro Hani Malki, le proteste per il programma di austerity introdotto dal suo governo.



Anche il presidente dell'Associazione degli ingegneri, Ahmed al Zubi, ha indetto un "sit-in pacifico" domani di fronte alla sede dell'organizzazione contro le decisioni dell'esecutivo. "I nostri obiettivi non sono ancora stati raggiunti", ha detto Zubi in un tweet.



Migliaia di dimostranti sono scesi anche la notte scorsa in strada ad Amman. Secondo alcuni testimoni, diversi manifestanti sono stati arrestati mentre cercavano di avvicinarsi all'edificio che ospita l'ufficio del primo ministro. (ANSAmed).