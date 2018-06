Migranti: ministro Tunisia, più polizia alle isole Kerkennah Prosegue lotta a trafficanti esseri umani

(ANSAmed) - TUNISI, 5 GIU - In relazione al recente naufragio al largo delle isole Kerkennah, in cui hanno perso la vita almeno 60 persone, il ministro dell'Interno di Tunisi, Lofti Brahem, ha annunciato alla radio locale Mosaique Fm un maggior dispiegamento delle forze di sicurezza sull'isola (a soli 120 km da Lampedusa), assicurando il proseguimento della lotta al fenomeno del traffico di esseri umani.



"Alla questione verrà dedicato a breve un consiglio dei ministri e la situazione migliorerà presto", ha detto Brahem spiegando, riferendosi agli organizzatori di traversate clandestine, che "si tratta di un commercio di morte del quale numerosi trafficanti non sono nemmeno coscienti". Il ministro ha inoltre evocato le conseguenze negative di questi comportamenti e fatti su tutta la società tunisina.(ANSAmed).