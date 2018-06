Oim, in settimana trasferiti 233 migranti etiopi dallo Yemen

(ANSAmed) - ROMA, 6 GIU - L'agenzia Onu per le migrazioni Oim ha reso noto di aver provveduto il 5 giugno al trasferimento via nave nel Gibuti di 132 migranti etiopi dallo Yemen, che sommati ai migranti evacuati la scorsa settimana portano a un totale di trasferimenti di 233 etiopi dal Paese del Medio Oriente. Come spiega in una nota l'organizzazione, la nave Iom è partita dalla città portuale di Hudaydah, dove ci sono stati violenti scontri nell'ultima settimana che hanno reso estremamente difficile la logistica dei movimenti. La nave è stata tenuta in mare per un'ispezione dai controllori marittimi per diverse ore.



L'Oim di Gibuti ha ricevuto i migranti nel centro di accoglienza dell'organizzazione presente nel Paese, fornendo assistenza umanitaria, supporto medico e opzioni di trasporto in Etiopia. L'agenzia Onu sta lavorando a stretto contatto con i governi etiopi e del Gibuti per fornire il massimo supporto ai migranti. L'imbarcazione ha trasportato 132 passeggeri, 86 uomini etiopi, otto bambini, 36 donne e due bambine. La maggior parte dei migranti si trovava in una struttura di accoglienza nella capitale yemenita Sana'a, mentre alcuni erano ospitati in famiglie con il supporto dell'Oim. Il trasferimento dallo Yemen è stato finanziato dal Bureau of Population, Refugees, and Migration (Prm) del Dipartimento di Stato Usa, dal governo della Germania e dal Fondo del Regno dell'Arabia Saudita.



I migranti provenienti dall'Etiopia e dalla Somalia "cercano di attraversare lo Yemen per raggiungere il Golfo, in particolare il Regno dell'Arabia Saudita", spiega l'Oim. Durante il viaggio verso e nello Yemen, "i migranti subiscono abusi da trafficanti e altri criminali, inclusi abusi fisici e sessuali, torture per ottenere un riscatto, detenzione arbitraria per lunghi periodi di tempo, lavoro forzato e persino la morte".



Alcuni migranti "vengono coinvolti nel conflitto, subiscono ferite o muoiono a causa di bombardamenti, mentre altri vengono portati in centri di detenzione, sia ufficiali che non ufficiali". Attraverso il suo programma di rimpatrio volontario umanitario, l'Oim fornisce il trasporto e il supporto per il ritorno dallo Yemen ai paesi d'origine dei migranti. (ANSAmed).