Curare migranti, ormai è routine per medici italiani Rapporto, meno preoccupati da impatto i camici bianchi del Sud

(ANSAmed) - ROMA, 8 GIU - L'assistenza sanitaria ai migranti è diventata parte integrante del lavoro dei medici italiani, nelle grandi città come nei piccoli centri. L'88% dei camici bianchi ha prestato cure a cittadini stranieri, l'80% la considera parte dell'attività ordinaria. Il dato emerge dalla prima rilevazione del genere mai realizzata in Italia su un campione di 2.000 medici, in tutte le regioni. L'indagine riguarda l'impatto del fenomeno migratorio sul lavoro degli operatori sanitari ed è stata promossa dall'Osservatorio internazionale per la salute (Ois) onlus. Secondo il rapporto, per i medici la presenza dei migranti e la necessità di prestar loro assistenza non implica problemi né panico, piuttosto una sorta di pressione: una leggera maggioranza (59%) dichiara di non sentirsi preoccupato, il 41% sì. Tra i più pessimisti i medici sardi, trentini e veneti (oltre il 60%). Quelli siciliani e calabresi che esprimono preoccupazione sono al di sotto della media nazionale: il 35,6% e il 33,3%.



Se per un verso è diventata una routine curare gli stranieri, permane una sensazione di disagio nel far fronte a situazioni per le quali non ci sono risorse e strutture adeguate: lo sottolinea il 71% dei medici siciliani, ma la percentuale più alta, l'81%, riguarda le Marche. In Calabria ne parla il 55,2%.



Non solo: il 77,7% degli intervistati ritiene necessarie competenze specifiche. In particolare: linguistiche (61%), medico-specifiche (57%), culturali (56%) e psicologiche (40%).



Molto sentita l'importanza delle competenze che si possono definire 'soft': capacità di interagire in lingue diverse e con diverse culture, padronanza delle dinamiche psicologiche. Quasi tre quarti dei medici intervistati, il 74%, non ha mai ricevuto formazione specifica per fare fronte alla nuova domanda di salute. Il 75% ritiene molto utile seguire corsi per migliorare la propria capacità di assistenza.



Le regioni dove è stato indicato maggiormente l'"effetto alterante" degli stranieri, imputabile alla trasformazione della popolazione residente, sono Toscana, Marche, Umbria e Friuli. Le patologie curate con maggiore frequenza riguardano le alte vie respiratorie (46%), l'apparato digerente (40%), traumi e lesioni (40%) e patologie dermatologiche (39%). "A conferma del fatto - scrive Ois - che a partire sono soprattutto le persone più giovani, robuste e sane". Tra i medici che invece hanno assistito i soli migranti in arrivo o in transito, è maggiore la quota di chi si è dovuto occupare di malnutrizione, traumi di natura psicologica e patologie dermatologiche, conseguenza delle condizioni di estrema durezza del viaggio. (ANSAmed).