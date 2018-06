Siria: Ong, raid aereo Idlib, almeno 38 civili uccisi Colpiti anche 5 bambini. E' zona ribelli anti-Assad

(ANSAmed) - ROMA, 8 GIU - E' di almeno 38 civili uccisi, tra cui cinque bambini e una decina di donne, e di 80 feriti, inclusi molti bambini, il bilancio di un raid aereo su un villaggio nella provincia di Idlib, nel nordovest della Siria, controllata dai ribelli anti-Assad. Lo riferiscono l'Osservatorio siriano per i diritti umani e i volontari dei White Helmets. Il bombardamento è avvenuto - riferiscono - ieri sera sul villaggio di Zardana. Si tratta di un episodio inconsueto, negli ultimi mesi: l'area rientra nell'accordo di de-escalation Russia-Turchia-Iran.



Il raid aereo è avvenuto nella serata di ieri in una località stracoma di sfollati, fuggiti da altre regioni siriane, poco dopo il pasto serale che segna la rottura quotidiana del digiuno nel mese islamico di Ramadan.



Secondo le fonti, che imputano l'attacco ai caccia russi, il bilancio potrebbe aggravarsi a causa dell'elevato numero di feriti gravi. Le notizie non sono verificabili in maniera indipendente sul terreno.(ANSAmed).