Gaza: a Ramallah manifestazione di sostegno alla Striscia Slogan polemici contro le 'sanzioni di Abu Mazen'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 GIU - Migliaia di persone hanno inscenato la scorsa notte a Ramallah (Cisgiordania) una manifestazione di protesta contro la politica del presidente Abu Mazen per la Striscia di Gaza, ed in particolare contro le sanzioni economiche mantenute nei confronti dei suoi abitanti nell'intento politico di rendere piu' flessibili le posizioni di Hamas. Lo riferiscono media locali secondo cui i dimostranti hanno detto di non aver timore di una possibile repressione da parte degli apparati di sicurezza dell'Anp e hanno anzi denunciato la loro ''cooperazione con la Cia''. La dimostrazione si e' conclusa senza incidenti.



Da Gaza un portavoce di Hamas ha espresso compiacimento per questa manifestazione che, ha aggiunto, potrebbe rappresentare una svolta nelle relazioni fra Cisgiordania e Gaza. (ANSAmed).