Siria: Ong, esplosioni nei pressi base militare governo Forse coinvolti depositi armi e munizioni vicino a Damasco

(ANSAmed) - BEIRUT, 11 GIU - Una serie di forti esplosioni è stata udita oggi nella regione di Damasco nei pressi di una base militare governativa siriana, non lontana dal confine libanese.



Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), citando fonti locali di Qutayfa, la località a nord-est della capitale e dove sono state udite le esplosioni. Non sono ancora chiare le cause e la natura delle esplosioni, ma si ipotizza che a esplodere siano i depositi di armi e munizioni presenti dentro la base. Episodi analoghi si sono ripetuti nelle settimane scorse nella regione di Aleppo, Hama, Idlib, sempre in aree sotto il controllo governativo.



(ANSAmed).