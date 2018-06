Sos Mediterranee, migranti a Valencia su navi italiane Msf, piano Roma è Aquarius in Spagna insieme a sue unità

(ANSAmed) - ROMA, 12 GIU - 'I naufraghi a bordo verranno trasferiti su navi italiane e condotti a Valencia'. E' quanto scrive in un tweet Sos Mediterranee, affermando che è questo il piano predisposto dal Mrcc di Roma. 'La nave Aquarius - aggiunge la ong - riceverà rifornimenti da un' imbarcazione italiana'. In un altro tweet Msf parla di un trasferimento di 'alcune persone' dall' Aquarius a navi italiane per fare rotta su Valencia insieme.



"Questo piano - afferma Msf in un altro tweet riferendosi alla decisione di dirottare i migranti a bordo della nave Aquarius verso la Spagna - comporterebbe altri 4 giorni di viaggio in mare per persone già esauste. Opzione migliore sarebbe quella di sbarcare le persone nel #portosicuro più vicino, per essere trasferite in #Spagna o altri paesi sicuri per ulteriori cure mediche e procedure legali".



"Confermo, è stata una decisione presa stanotte nel vertice con il premier e le Capitanerie. Stamattina abbiamo mandato viveri, monitorato la situazione dei passeggeri per mettere in sicurezza le donne incinta ma hanno rifiutato. Stamane manderemo vedette e navi per portarli verso Valencia". Lo dice il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli a 'Circo Massimo', su Radio Capital riferendosi ai migranti dell'Aquarius e confermando che, almeno in parte, i migranti saranno trasbordati oggi da navi italiane e portati a Valencia.(ANSA).(ANSAmed).