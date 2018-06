Gaza: preghiere fine Ramadan vicino confine con Israele Media, indette questo venerdì da Comitato 'Marcia del Ritorno'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 GIU - Il Comitato organizzatore della 'Marcia del Ritorno' a Gaza ha fatto appello ai cittadini della Striscia per farli confluire questo venerdì nei cinque campi vicino la frontiera con Israele per le preghiere dell'Eid el Fitr che chiude il mese islamico di Ramadan. Lo riferiscono media palestinesi secondo cui il Comitato - appoggiato da Hamas nell'organizzazione della Marcia - ha confermato che le manifestazioni del venerdì "andranno avanti e si espanderanno".



Finora sono state 11 le 'Marce del Ritorno' cominciate lo scorso 30 marzo: tutte sono sfociate in scontri violenti con l'esercito israeliano lungo i reticolati di confine in cui ci sono stati, secondo fonti mediche a Gaza, oltre 120 uccisi. Le forze di sicurezza israeliane sostengono che in prevalenza si tratta di "operativi di gruppi terroristici", perlopiù di Hamas.



