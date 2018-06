Gaza: polizia Anp disperde manifestazione a Ramallah Indetta contro politica Abu Mazen su Striscia

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 GIU - La polizia palestinese ha disperso ieri sera nel centro di Ramallah una manifestazione contro l'Autorità nazionale (Anp) del presidente Abu Mazen. La dimostrazione, la seconda in questi giorni, era stata indetta per protesta nei confronti definiti "punitivi" decisi dal leader dell'Anp su Gaza. Secondo i media palestinesi sono state arrestate 10 persone. Il divieto di manifestare è stato giustificato con l'imminente festa dell'Eid al Fitr che chiude il mese sacro di Ramadan. Le proteste sono dirette contro i tagli agli stipendi di 63 mila dipendenti pubblici di Gaza; per il rifiuto dell'Anp di pagare la corrente elettrica utilizzata dagli abitanti di Gaza; e per i tagli imposti da Ramallah ai finanziamenti per le necessità mediche degli abitanti della Striscia. Tutti provvedimenti - ha detto l'Anp nei giorni scorsi - adottati da Abu Mazen nel contesto del prolungato confronto politico con Hamas, volto a costringere gli islamici a cedergli il controllo totale sulla sicurezza a Gaza. Secondo testimoni oculari e attivisti, citati dai media palestinesi, le forze di sicurezza hanno confiscato macchine fotografiche di molti dimostranti e hanno impedito loro di filmare la dimostrazione dopo aver sequestrato i cellulari di altri manifestanti. E' stato inoltre impedito - secondo le stesse fonti - ai giornalisti di seguire la manifestazione. Per questo il Sindacato dei giornalisti ha deciso di "boicottare le notizie del governo palestinese e delle forze di sicurezza" chiamando tutti i media ad attenersi alla scelta "fino a nuovo ordine" in risposta "agli attacchi ai rappresentanti della stampa durante la manifestazione di ieri sera". "Questa - ha denunciato il sindacato, citato dai media - è una violazione di tutte le precedenti garanzie ufficiali e dichiarazioni sul rispetto della libertà di opinione ed espressione".(ANSAmed).